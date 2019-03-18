НАБУ приймає анонімні повідомлення про корупцію всередині Бюро



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Особливо цікавить інформація відносно можливих протиправних дій співробітників НАБУ під час розслідування за фактами зловживань в «Укроборонпромі» та на «Укрзалізниці»

Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) просить громадян повідомляти інформацію про можливі протиправні дії працівників НАБУ. Про це йдеться в повідомленні на сайті бюро.

Як зазначається в повідомленні, особливо цікавить інформація відносно можливих протиправних дій співробітників НАБУ під час розслідування за фактами зловживань на державному концерні «Укроборонпром» та ПАТ «Укрзалізниця», що раніше не була оприлюднена у ЗМІ та є невідомою управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

Повідомити про такі факти, у тому числі анонімно, можливо за електронною адресою або за мобільними телефонами, які вказані на сайті.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що САП відкрила кримінальне провадження за фактом приховування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником інформації про причетність детективів НАБУ до корупції в оборонній сфері.

Раніше повідомлялося, що на час проведення службового розслідування в НАБУ усунули двох детективів, згаданих в журналістському розслідуванні про корупцію в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, згідно із заключною частиною розслідування журналістів, про корупцію в оборонці знали в податковій адміністрації, військовій прокуратурі, НАБУ, ГПУ і СБУ. Останні два відомства звинувачення заперечують.

Зокрема, в розслідуванні фігурує заступник голови НАБУ Гізо Углава, який нібито підписував документи, що виключають фірму-прокладку «Оптимумспецдеталь» з переліку фіктивних.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що президент України Петро Порошенко визнав, що військові закупівлі не мають відбуватись на закритих тендерах.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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