«Україна – один екіпаж з полоненими моряками»: стартує кампанія за звільнення українців



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Міжнародна акція «Звільнити українських військових моряків» - символ громадської підтримки звільнення з російського полону українських моряків

5 грудня в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Україна – один екіпаж з полоненими моряками».

Запрошені гості: віце-адмірал Сергій Гайдук, командувач ВМС України, 2014-2016 р.р; Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»; Олена Солоніна, ведуча телеканалу UA Крим, співорганізатор акції «#письмо_в_Лефортово».

Учасники прес-конференції розкажуть, як громадськість та Асоціація ветеранів Військово-Морських Сил України розгортає кампанію за звільнення українських військових моряків, захоплених Росією; про символ громадської підтримки звільнення з російського полону українських військових моряків, якою повинна стати міжнародна акція «Звільнити українських військових моряків» з підняттям прапорів Військово-Морських Сил України на флагштоках усіх адміністративних одиниць України і за кордоном.

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці усіх затриманих українських моряків.

21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.