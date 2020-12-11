  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна оновила список країн «червоної зони»

    графіка
    • Розсилка
    Із червоної в зелену зону перейшли Вірменія, Румунія та Італія - Україна оновила список країн «червоної зони»
    Із червоної в зелену зону перейшли Вірменія, Румунія та Італія
    Фото: Shutterstock

    За останній тиждень до червоної зони додалися п’ять нових держав, а натомість три інші – перейшли в зелену

    Міністерство охорони здоров'я 11 грудня вчергове оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням Covid-19. Перелік країн, що потрапили до червоної зони, почав збільшуватися. Тепер їх 38. Тиждень тому їх було 36.

    За останній тиждень до червоної зони додалися п’ять нових держав, а натомість три інші – перейшли в зелену. Новий перелік опублікували на сайті МОЗ України.

    До «червоного» списку станом на 11 грудня увійшли 38 країн, зокрема: Сполучені Штати, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Чехія, Хорватія, Грузія, Австрія та інші.

    За останній тиждень туди додалися Нідерланди, Азербайджан, Молдова, Кіпр і Панама.

    Натомість з червоної в зелену зону перейшли Вірменія, Румунія та Італія.

    Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ
    Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ

    Нагадаємо, що з 15 червня 2020 року в Україні запровадили адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.

    Країни поділили на дві зони:

    • червона зона – показник захворюваності на коронавірус перевищує аналогічний показник в Україні. Особи, які перетнули кордон України з країни «червоної зони», скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. Також туди записують країни, де невідомі темпи поширення коронавірусу.
    • зелена зона – показник активних випадків захворюваності на коронавірус є меншим, ніж в Україні. Особи, які перетнули кордон України та прибули з країни «зеленої зони», можуть самоізоляцію не проходити.

    Слід нагадати, що уряд продовжив карантин в Україні до кінця зими.

    Разом з тим в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Також стало відомо, як працюватимуть ресторани і кафе у новорічну ніч.

    Теги: туризм карантин кордон мандрівка коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies