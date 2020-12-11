Україна оновила список країн «червоної зони»

Із червоної в зелену зону перейшли Вірменія, Румунія та Італія

За останній тиждень до червоної зони додалися п’ять нових держав, а натомість три інші – перейшли в зелену

Міністерство охорони здоров'я 11 грудня вчергове оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням Covid-19. Перелік країн, що потрапили до червоної зони, почав збільшуватися. Тепер їх 38. Тиждень тому їх було 36.

За останній тиждень до червоної зони додалися п’ять нових держав, а натомість три інші – перейшли в зелену. Новий перелік опублікували на сайті МОЗ України.

До «червоного» списку станом на 11 грудня увійшли 38 країн, зокрема: Сполучені Штати, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Чехія, Хорватія, Грузія, Австрія та інші.

За останній тиждень туди додалися Нідерланди, Азербайджан, Молдова, Кіпр і Панама.

Натомість з червоної в зелену зону перейшли Вірменія, Румунія та Італія.

Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ

Нагадаємо, що з 15 червня 2020 року в Україні запровадили адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.

Країни поділили на дві зони:

червона зона – показник захворюваності на коронавірус перевищує аналогічний показник в Україні. Особи, які перетнули кордон України з країни «червоної зони», скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. Також туди записують країни, де невідомі темпи поширення коронавірусу.

– показник захворюваності на коронавірус перевищує аналогічний показник в Україні. Особи, які перетнули кордон України з країни «червоної зони», скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. Також туди записують країни, де невідомі темпи поширення коронавірусу. зелена зона – показник активних випадків захворюваності на коронавірус є меншим, ніж в Україні. Особи, які перетнули кордон України та прибули з країни «зеленої зони», можуть самоізоляцію не проходити.

Слід нагадати, що уряд продовжив карантин в Україні до кінця зими.

Разом з тим в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Також стало відомо, як працюватимуть ресторани і кафе у новорічну ніч.