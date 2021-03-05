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    Кличко пояснив чому не буде вакцинуватися від коронавірусу

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    Питання про антиковідне вакцинування для Кличка не на часі - Кличко пояснив чому не буде вакцинуватися від коронавірусу
    Питання про антиковідне вакцинування для Кличка не на часі
    Фото з відкритих джерел

    Мер Києва перехворів на коронавірус у жовтні минулого року

    Мер Києва Віталій Кличко поки що вакцинуватися від коронавірусу не буде. Про це з посиланням на його речницю Оксану Зінов'єву повідомляє Укрінформ.

    За її словами, після Covid-19, яким Кличко перехворів у жовтні 2020 року, у нього виробився імунітет до хвороби.

    «Мер поки не вакцинувався. Оскільки Віталій Кличко переніс коронавірус, ще має антитіла до Covid -19», – пояснила Зінов'єва.

    Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

    26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

    До слова, президент України Володимир Зеленський та голова МОЗ Максим Степанов вже вакцинувалися, попри те, що Зеленський і Степанов захворіли на коронавірус у листопаді минулого року, з різницею в тиждень.

    Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

    Теги: Віталій Кличко мер хвороби імунітет вакцинація коронавірус
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