У столиці відкриють 120 пунктів вакцинації від коронавірусу – Кличко

Місто підготувало 15 мобільних бригад з імунізації, медики яких пройшли відповідне навчання

У Києві станом на 5 березня вакцинували 450 мешканців міста. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Зазначу, що в Києві, як і в інших регіонах країни, триває вакцинація проти Covid-19. Вакцину Covishield надало Міністерство охорони здоров’я України. Столиця вже отримала 42 600 доз препарату. У Києві вакцинували 434 медпрацівники. Та 16 лідерів думок – відомих людей. Вони роблять щеплення для популяризації вакцинації в Україні», – повідомив Віталій Кличко.

Він нагадав, що місто підготувало 15 мобільних бригад з імунізації, медики яких пройшли відповідне навчання.

Також підготовлені 120 тимчасових пунктів вакцинації від коронавірусу в закладах охорони здоров’я та інтернатах міста. Та 120 додаткових стаціонарних пунктів.

До слова, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, кому не можна вакцинуватися від Covid-19.

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 12481 особу, всі вони отримали одну дозу вакцини

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

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