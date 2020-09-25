Україна опинилась на передовій кібервійни: оголошено великий набір «бійців»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останні 5 років кількість кіберзлочинів зросла у 2,5 рази

Підрозділи кібербезпеки повинні бути створені у кожному державному органі та установі, вважає глава МВС

Українська кіберполіція переходить на новий рівень роботи та оголошує великий набір спеціалістів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час онлайн-конференції «Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки», повідомляє пресслужба МВС.

Він зазначив, що за останні 5 років кількість кіберзлочинів зросла у 2,5 рази, а кіберпростір став п’ятою сферою ведення бойових дій.

«На жаль, Україна опинилась на передовій цієї нової війни. Агресія з боку Російської Федерації відбувається не тільки у вигляді військових дій, інформаційних кампаній та економічних диверсій, але і у вигляді жорсткої кібервійни», - заявив міністр.

Аваков наголосив, що для ефективної протидії кіберзлочинності та гібридним загрозам МВС виступає ініціатором створення на базі глобального центру взаємодії в кіберпросторі інтеграційного майданчика, який об’єднає усіх ключових гравців та забезпечить максимальну синергію та ефективність української екосистеми безпечного кіберпростору, та як логічний наслідок – посилення системи національної безпеки України.

«На наше переконання та зважаючи на вимоги сьогодення, підрозділи кібербезпеки повинні бути створені у кожному державному органі та установі. Крім того, кіберполіція переходить на новий рівень - її діяльність, окрім безпосередньої боротьби із кіберзлочинністю, буде спрямовано на виявлення та прогнозування можливих кіберзагроз, у тому числі з використанням штучного інтелекту; надання партнерам інформаційно-консультативної підтримки; вироблення у міжнародній кооперації механізму протидії існуючим та потенційним загрозам, у тому числі глобальним», - підкреслив очільник МВС.

«Наразі ми оголошуємо новий набір до лав кіберполіції. Запрошуємо сміливих, яскравих, вмотивованих і креативних – тих, хто готовий боротися і захищати Україну! Ми маємо стати «командою команд», яка буде потужним партнером світової спільноти безпечного віртуального простору», - зазначив Аваков.

Нагадаємо, 23 вересня, об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв’язку з цим була поширена недостовірна інформація на інтернет-сторінках поліції Херсонської, Рівненської, Миколаївської, Вінницької та Львівської областей.

Сайт Національної поліції України тимчасово відключений.

За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайтів Нацполіції та Вараської міськради розпочато кримінальні провадження.

Наразі спеціалісти вже встановили, яким чином зламали сайт Національної поліції України.

Крім того, фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України розпочали розробку Стратегії кібербезпеки України.