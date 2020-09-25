Спеціалісти встановили, яким чином хакери зламали сайт Нацполіції



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Кіберспеціалісти встановили, яким чином зловмисники впровадили шкідливі програми

Розслідування у справі взлому сайту поліції триває

Спеціалісти з кібербезпеки встановили, яким чином зламали сайт Національної поліції України.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров сказав під час брифінгу, повідомляє пресслужба МВС.

«Розслідування у справі взлому сайту Національної поліції триває. Однак, спеціалісти вже встановили, яким чином зловмисники впровадили шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, які заходи треба вживати, щоб подібне не трапилось та як посилювати наш кіберахист та кіберстійкість. В тому числі, ми ділимося досвідом з колегами як уникнути таких проблем», - наголосив Гончаров.

Нагадаємо, 23 вересня, об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв’язку з цим була поширена недостовірна інформація на інтернет-сторінках поліції Херсонської, Рівненської, Миколаївської, Вінницької та Львівської областей.

Сайт Національної поліції України тимчасово відключений.

За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайтів Нацполіції та Вараської міськради розпочато кримінальні провадження.