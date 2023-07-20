Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку – підписано угоду

Позику від Світового банку Україні нададуть під гарантії Уряду Японії

Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку під гарантії уряду Японії. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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Відповідну угоду підписали Світовий банк і Мінфін під час зустрічі з Віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані.

«Кошти передбачені для зміцнення соціального захисту й надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки», – написав Денис Шмигаль.

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Підписання угоди між Світовим банком та Мінфіном фото: Денис Шмигаль

За словами Прем'єр-міністра, загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету.

«Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку України», – написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року. Вони були введені у відповідь на агресію в Україні. Таке рішення Рада ЄС ухвалила сьогодні, 20 липня. Європейські санкції проти РФ включають обмеження у сферах торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.