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ЗМІ розповіли, чого стосуватимуться нові санкції ЄС проти Білорусі

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗМІ розповіли, чого стосуватимуться нові санкції ЄС проти Білорусі
Країни ЄС погодилися на пакет санкцій щодо військової сфери Білорусі
фото з відкритих джерел

Пакет включатиме обмеження на військову техніку, включаючи авіаційні частин

Країни Європейського союзу погодилися на пакет санкцій щодо військової сфери Білорусі у вівторок, 18 липня. Про це повідомляє Politico.

Пакет включатиме обмеження на військову техніку, включаючи авіаційні частини. Саме ці пункти віддзеркалюватимуть санкції проти Росії – спроби придушити військові компоненти, які незаконно переміщуються через Білорусь до Росії.

«Нові санкції щодо Білорусі розглядаються як сходинка до ширшої і глобальнішої угоди з покарання Білорусі», - пише Politico.

Переговори проходять окремо від іншої дискусії щодо того, як повністю узгодити білоруські санкції з покараннями проти Москви.

Ці переговори зайшли в глухий кут через прагнення вивести білоруські добрива з-під санкцій ЄС. Більшість країн ЄС виступають за, але Литва була категорично проти.

Вона стверджує, виключення дасть самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку рятувальний круг і мало що зробить для розв'язання проблеми продовольчої безпеки.

Посли ЄС змогли схвалити нові військові санкції лише після того, як пов’язали це питання з іншою довгостроковою угодою щодо зміцнення відносин ЄС із 79 країнами Африки та Карибського басейну.

Продовження цього пакту залишилося в підвішеному стані після того, як Польща заблокувала угоду. Але, пов'язавши ці дві переговори разом, іспанське головування в ЄС змогло залучити східний фланг Євросоюзу до участі і домогтися підписання обох угод.

Відтак дипломати очікують, що Європейська комісія надішле дипломатам ЄС текст санкцій уже в середу. Після цього пакет буде передано заступникам послів ЄС, які, як очікується, схвалять угоду на зустрічі наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що країни Європейського союзу готуються прийняти нові санкції проти Білорусі, які були запропоновані ще в січні. Ймовірно, це станеться наступного тижня.

Також Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило портового оператора Dubai Port World з Об'єднаних Арабських Еміратів до списку міжнародних спонсорів війни через співпрацю з РФ.

До слова, Європейська група алюмінієвої промисловості European Aluminum розглядає можливість лобіювання санкцій Європейського cоюзу щодо російського алюмінію, однак виступає проти того, щоб вони стосувалися найбільшого в країні виробника «Русал».

Теги: Білорусь Польща санкції військові

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