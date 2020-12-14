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    Україна отримала допомогу від ОАЕ для боротьби з Covid-19

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    Допомогу доставили до 18 лікарень на Житомирщині, Харківщині та Львівщині, а також її отримали у Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях - Україна отримала допомогу від ОАЕ для боротьби з Covid-19
    Допомогу доставили до 18 лікарень на Житомирщині, Харківщині та Львівщині, а також її отримали у Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях

    Допомогу передали лікарням у шість регіонів України

    Верховна Рада України  в рамках боротьби з пандемією коронавірусу отримала від уряду Об’єднаних Арабських Еміратів 25 тисяч наборів для експрес-тестування на Covid-19 та  100 тис. захисних масок. Про це йдеться на парламентському сайті.

    За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, допомогу передали лікарням у шість регіонів України.

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    «Від імені українського парламенту висловлюю вдячність уряду та Посольству Об’єднаних Арабських Еміратів. Ми дуже цінуємо підтримку, яку іноземні партнери надають нашій державі в протидії COVID-19. Верховна Рада передала отриману медичну допомогу лікарням українських міст», ─ заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

    За його словами, допомогу доставили до 18 лікарень на Житомирщині, Харківщині та Львівщині, а також її отримали у Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях.

    Як повідомлялося, українські науковці візьмуть участь в розробці ізраїльської вакцини від Covid-19.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірус виявили у 6 451 українцяЗдійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

    Теги: Верховна Рада Україна ОАЕ Дмитро Разумков коронавірус
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