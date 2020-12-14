Україна отримала допомогу від ОАЕ для боротьби з Covid-19

Допомогу доставили до 18 лікарень на Житомирщині, Харківщині та Львівщині, а також її отримали у Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях

Допомогу передали лікарням у шість регіонів України

Верховна Рада України в рамках боротьби з пандемією коронавірусу отримала від уряду Об’єднаних Арабських Еміратів 25 тисяч наборів для експрес-тестування на Covid-19 та 100 тис. захисних масок. Про це йдеться на парламентському сайті.

За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, допомогу передали лікарням у шість регіонів України.

«Від імені українського парламенту висловлюю вдячність уряду та Посольству Об’єднаних Арабських Еміратів. Ми дуже цінуємо підтримку, яку іноземні партнери надають нашій державі в протидії COVID-19. Верховна Рада передала отриману медичну допомогу лікарням українських міст», ─ заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

За його словами, допомогу доставили до 18 лікарень на Житомирщині, Харківщині та Львівщині, а також її отримали у Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях.

Як повідомлялося, українські науковці візьмуть участь в розробці ізраїльської вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірус виявили у 6 451 українця. Здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).