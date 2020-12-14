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    Навчання під час локдауну: у Києві працюватимуть лише дитсадки

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    Під час жорсткого карантину столичні дитсадки не закриватимуться - Навчання під час локдауну: у Києві працюватимуть лише дитсадки
    Під час жорсткого карантину столичні дитсадки не закриватимуться
    Фото з відкритих джерел

    З 11 по 25 січня столичні школи працюватимуть у дистанційному режимі

    Усі навчальні заклади Києва змінять режими роботи на період зимових канікул та посилення карантинних обмежень. Працюватимуть у звичному режимі лише дитячі садочки. Про це повідомив в. о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «Зимові канікули в школах та закладах позашкілля розпочнуться за графіком – із 25 грудня до 10 січня. Другий семестр стартуватиме з 11 січня, проте вся робота та навчання відбуватимуться дистанційно. Якщо ситуація із захворюваністю не погіршиться, уже 25 січня зазначені заклади запрацюють у звичному режимі», – розповів він.

    За його словами, заклади професійно-технічної освіти підуть на канікули трошки пізніше – із 31 грудня до 15 січня. А навчання в другому семестрі студенти розпочнуть також у дистанційному форматі – з 18 до 24 січня.

    «Система освіти готова працювати в нових умовах. У нас за плечима досвід весни, коли ми тільки починали вводити дистанційне навчання. Зараз же, відпрацювавши помилки та недоліки, ми впораємось із цим викликом. Для нас найголовніше – здоров’я мешканців столиці, а особливо маленьких киян», – зазначив Мондриївський.

    Він додав, що єдиними закладами освіти, які з 8 до 24 січня працюватимуть винятково дистанційно, будуть інклюзивно-ресурсні центри.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час суворого карантину столичні школярі навчатимуться в дистанційному режимі.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Читайте також: В Україні запровадять посилений карантин: дати та основні обмеження


    Теги: Київ освіта школа КМДА карантин дитячий садок коронавірус
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