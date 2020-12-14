Навчання під час локдауну: у Києві працюватимуть лише дитсадки

Під час жорсткого карантину столичні дитсадки не закриватимуться

З 11 по 25 січня столичні школи працюватимуть у дистанційному режимі

Усі навчальні заклади Києва змінять режими роботи на період зимових канікул та посилення карантинних обмежень. Працюватимуть у звичному режимі лише дитячі садочки. Про це повідомив в. о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Зимові канікули в школах та закладах позашкілля розпочнуться за графіком – із 25 грудня до 10 січня. Другий семестр стартуватиме з 11 січня, проте вся робота та навчання відбуватимуться дистанційно. Якщо ситуація із захворюваністю не погіршиться, уже 25 січня зазначені заклади запрацюють у звичному режимі», – розповів він.

За його словами, заклади професійно-технічної освіти підуть на канікули трошки пізніше – із 31 грудня до 15 січня. А навчання в другому семестрі студенти розпочнуть також у дистанційному форматі – з 18 до 24 січня.

«Система освіти готова працювати в нових умовах. У нас за плечима досвід весни, коли ми тільки починали вводити дистанційне навчання. Зараз же, відпрацювавши помилки та недоліки, ми впораємось із цим викликом. Для нас найголовніше – здоров’я мешканців столиці, а особливо маленьких киян», – зазначив Мондриївський.

Він додав, що єдиними закладами освіти, які з 8 до 24 січня працюватимуть винятково дистанційно, будуть інклюзивно-ресурсні центри.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час суворого карантину столичні школярі навчатимуться в дистанційному режимі.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.



