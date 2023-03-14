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Україна отримала від Данії ракети Harpoon: деталі

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Україна отримала від Данії ракети Harpoon: деталі
Harpoon є однією з найпоширеніших протикорабельних ракет у світі
фото з відкритих джерел

Стало відомо, скільки протикорабельних ракет Harpoon отримала Україна від Данії

Україна у 2022 році отримала від Данії 20 протикорабельних ракет Harpoon Block 2. Так повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

За непідтвердженими даними, Україна має успішний досвід застосування зазначених ракет. Зокрема, 17 червня 2022 року двома ракетами Harpoon ЗСУ знищили російський рятувальний буксир "Василь Бех", який прямував до острова Зміїний з озброєнням, у тому числі з ЗРК "Тор-М2КМ". 

Harpoon є однією з найпоширеніших протикорабельних ракет у світі. У неї дозвукова швидкість польоту, а максимальна дальність основних модифікацій становить від 90 до 220 кілометрів.

Harpoon - американська протикорабельна крилата ракета з осколково-фугасною бойовою частиною масою 225 кілограмів. Існує у варіантах: AGM-84 - авіаційного базування; RGM-84 - корабельного базування; UGM-84 - для запуску з підводних човнів. На сьогодні ракета пройшла кілька модернізацій і знаходиться на озброєнні понад 30 країн. Станом на 2008 рік ринкова вартість однієї ракети становила 1,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше Данія виділила пакет допомоги в розмірі 43 мільйони доларів, а також заявила про можливу передачу винищувачів F-16. 

Теги: Україна

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