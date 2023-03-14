Україна отримала від Данії ракети Harpoon: деталі

Harpoon є однією з найпоширеніших протикорабельних ракет у світі

Стало відомо, скільки протикорабельних ракет Harpoon отримала Україна від Данії

Україна у 2022 році отримала від Данії 20 протикорабельних ракет Harpoon Block 2. Так повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

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За непідтвердженими даними, Україна має успішний досвід застосування зазначених ракет. Зокрема, 17 червня 2022 року двома ракетами Harpoon ЗСУ знищили російський рятувальний буксир "Василь Бех", який прямував до острова Зміїний з озброєнням, у тому числі з ЗРК "Тор-М2КМ".

Harpoon є однією з найпоширеніших протикорабельних ракет у світі. У неї дозвукова швидкість польоту, а максимальна дальність основних модифікацій становить від 90 до 220 кілометрів.

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Harpoon - американська протикорабельна крилата ракета з осколково-фугасною бойовою частиною масою 225 кілограмів. Існує у варіантах: AGM-84 - авіаційного базування; RGM-84 - корабельного базування; UGM-84 - для запуску з підводних човнів. На сьогодні ракета пройшла кілька модернізацій і знаходиться на озброєнні понад 30 країн. Станом на 2008 рік ринкова вартість однієї ракети становила 1,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше Данія виділила пакет допомоги в розмірі 43 мільйони доларів, а також заявила про можливу передачу винищувачів F-16.



