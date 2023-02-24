Винищувачі для України. Данія зробила заяву
За даними збройних сил Данії, країна має 30 працюючих F-16
Данії може надати Україні винищувачі. Таку заяву зробив виконувач обов'язків міністра оборони Троєлс Лунд Поульсен, передає Sky News.
«Я не виключаю, що в якийсь момент може виникнути потреба розглянути передавання винищувачів», – сказав Поульсен.
Про кількість не зазначається, проте за даними збройних сил Данії, з 1970-х років ВПС Данії придбали 77 літаків F-16, близько 30 з них працюють.
Нагадаємо, ексглава Пентагону закликав США негайно надати Україні винищувачі. Також Банкова назвала країну, яка першою розблокує постачання авіації Україні.
Сьогодні стало відомо, що Велика Британія готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі. Наразі країна працює над поповненням запасів боєприпасів та шукає альтернативні ланцюжки постачання.
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