Данія обіцяє Україні списані танки Leopard 1A5

Списані данські танки Leopard 1A5 будуть очищені від пилу, підготовлені та відправлені в Україну

Очікується, що перші танки надійдуть протягом кількох місяців

Уряд Данії збирається передати Україні танки Leopard 1A5. Про це повідомляє видання DR Nyheder.

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Списані данські танки Leopard 1A5 будуть очищені від пилу, підготовлені та відправлені на поле бою в Україні.

Видання зазначає, що танки більше не є частиною оборони Данії. Вони були продані у 2010 році компанії FFG у Фленсбурзі, Німеччина. Однак вони й досі перебувають у Данії.

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Очікується, що перші танки надійдуть протягом кількох місяців.

Танки Leopard 1A5 озброєні гарматою, яка є менш потужною, ніж у сучасних танків Leopard 2 Збройних сил. Старіші моделі також не так добре броньовані, тобто захищені від обстрілів та вибухівки, зазначає видання.

Як повідомлялося, до Польщі прибув перший канадський Leopard 2 для України.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Канада передасть танки, запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використовувати Leopard 2. Зокрема, йдеться про чотири танки.