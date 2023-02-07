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Данія обіцяє Україні списані танки Leopard 1A5

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данія обіцяє Україні списані танки Leopard 1A5
Списані данські танки Leopard 1A5 будуть очищені від пилу, підготовлені та відправлені в Україну
фото ілюстративне

Очікується, що перші танки надійдуть протягом кількох місяців

Уряд  Данії збирається передати Україні танки Leopard 1A5. Про це повідомляє видання DR Nyheder.

Списані данські танки Leopard 1A5 будуть очищені від пилу, підготовлені та відправлені на поле бою в Україні.

Видання зазначає, що танки більше не є частиною оборони Данії. Вони були продані у 2010 році компанії FFG у Фленсбурзі, Німеччина. Однак вони й досі перебувають у Данії.

Очікується, що перші танки надійдуть протягом кількох місяців.

Танки Leopard 1A5 озброєні гарматою, яка є менш потужною, ніж у сучасних танків Leopard 2 Збройних сил. Старіші моделі також не так добре броньовані, тобто захищені від обстрілів та вибухівки, зазначає видання.

Як повідомлялося, до Польщі прибув перший канадський Leopard 2 для України.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Канада передасть танки, запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використовувати Leopard 2. Зокрема, йдеться про чотири танки.

Теги: війна Данія танки боєприпаси Німеччина

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