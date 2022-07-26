Україна отримала відтермінування виплат зовнішніх зобов‘язань

Зекономлені гроші будуть спрямовані на інші першочергові потреби – виплати військовим та підтримку економіки

Відстрочка діятиме до кінця 2023 року – Шмигаль

Уряд заручився підтримкою кредиторів у відтермінуванні виплат по зовнішніх зобов’язаннях України до кінця 2023 року з можливістю продовження цього терміну ще на рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Ми провели чесну розмову з нашими кредиторами та заручилися їхньою підтримкою в питанні відтермінування виплат по зовнішніх зобов’язаннях України до кінця 2023 року з можливістю продовжити цей термін ще на рік. Як результат - Україна зекономить близько 200 млрд грн», – сказав він.

Зекономлені гроші, за словами Шмигаля, будуть спрямовані на інші першочергові потреби: виплати військовим, пенсії, соціальні програми та підтримку економіки.

Як повідомлялося, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів оголосила про намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування на рік.

З початку року Україна виплатила зовнішніх боргів на $1,5 млрд.

Нагадаємо, зшадно з прогнозом видання Financial Times, восени фінансову ресурси України можуть вичерпатись і економіка «піде в круте піке», незважаючи на домовленість про відстрочку міжнародного боргу на два роки.

Раніше Fitch Ratings прогнозує, що ВВП України в 2022 році впаде на 33%, а в 2023 році зросте на 4%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний).

Також експерти назвали позначку, до якої опуститься ВВП в Україні.

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