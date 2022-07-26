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    Новини

    Україна отримала відтермінування виплат зовнішніх зобов‘язань

    Зекономлені гроші будуть спрямовані на інші першочергові потреби &ndash; виплати військовим та підтримку економіки - Україна отримала відтермінування виплат зовнішніх зобов‘язань
    Зекономлені гроші будуть спрямовані на інші першочергові потреби – виплати військовим та підтримку економіки
    фото з відкритих джерел

    Відстрочка діятиме до кінця 2023 року – Шмигаль

    Уряд заручився підтримкою кредиторів у відтермінуванні виплат по зовнішніх зобов’язаннях України до кінця 2023 року з можливістю продовження цього терміну ще на рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

    «Ми провели чесну розмову з нашими кредиторами та заручилися їхньою підтримкою в питанні відтермінування виплат по зовнішніх зобов’язаннях України до кінця 2023 року з можливістю продовжити цей термін ще на рік. Як результат - Україна зекономить близько 200 млрд грн», – сказав він.

    Зекономлені гроші, за словами Шмигаля, будуть спрямовані на інші першочергові потреби: виплати військовим, пенсії, соціальні програми та підтримку економіки.

    Як повідомлялося, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів оголосила про намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування на рік.

    З початку року Україна виплатила зовнішніх боргів на $1,5 млрд.

    Нагадаємо, зшадно з прогнозом видання Financial Times, восени фінансову ресурси України можуть вичерпатись і економіка «піде в круте піке», незважаючи на домовленість про відстрочку міжнародного боргу на два роки.

    Раніше Fitch Ratings прогнозує, що ВВП України в 2022 році впаде на 33%, а в 2023 році зросте на 4%.

    Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний).

    Також експерти назвали позначку, до якої опуститься ВВП в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна гроші Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Україна отримала відтермінування виплат зовнішніх зобов‘язань