Україна отримала відтермінування виплат зовнішніх зобов‘язань
Відстрочка діятиме до кінця 2023 року – Шмигаль
Уряд заручився підтримкою кредиторів у відтермінуванні виплат по зовнішніх зобов’язаннях України до кінця 2023 року з можливістю продовження цього терміну ще на рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Ми провели чесну розмову з нашими кредиторами та заручилися їхньою підтримкою в питанні відтермінування виплат по зовнішніх зобов’язаннях України до кінця 2023 року з можливістю продовжити цей термін ще на рік. Як результат - Україна зекономить близько 200 млрд грн», – сказав він.
Зекономлені гроші, за словами Шмигаля, будуть спрямовані на інші першочергові потреби: виплати військовим, пенсії, соціальні програми та підтримку економіки.
Як повідомлялося, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів оголосила про намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування на рік.
З початку року Україна виплатила зовнішніх боргів на $1,5 млрд.
Нагадаємо, зшадно з прогнозом видання Financial Times, восени фінансову ресурси України можуть вичерпатись і економіка «піде в круте піке», незважаючи на домовленість про відстрочку міжнародного боргу на два роки.
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