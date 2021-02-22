Окупанти в Криму відновили справу Бекірова щодо нібито зберігання вибухівок

Едем Бекіров повернувся в Україну у вересні 2019 року

Омбудсменка назвала оголошений «обвинувальний висновок» безпідставним

«Центральний райсуд Сімферополя» відновив справу щодо нібито зберігання та перевезення вибухових речовин проти колишнього політв'язня, кримського татарина Едема Бекірова.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, на першому «заочному судовому засіданні», яке відбулося 19 лютого 2021 року, розглядали справу проти Бекірова по суті та оголосили «обвинувальний висновок». Омбудсменка назвала оголошений «обвинувальний висновок» безпідставним.

Денісова заявила, що відновлення судових засідань щодо Бекірова — це «продовження політичного переслідування країною-окупантом».

Вона засудила незаконні дії російської влади та просить міжнародну спільноту «продовжувати тиск на неї задля припинення політичного переслідування громадян України та звільнення всіх, хто перебуває в незаконному ув’язненні на території РФ і в Криму».

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Серед тих, хто повернувся Україну, був Едем Бекіров.

Бекіров має I групу інвалідності і страждає від кількох важких хронічних хвороб. Відразу після обміну Бекірова прооперували у центрі невідкладної та інтенсивної кардіології клініки Святослава Денисова.

Бекіров перебував у кримському СІЗО за звинуваченням у нібито зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Був затриманий на в'їзді на окупований півострів 12 грудня 2018 року, в Крим прямував, щоб провідати стареньку матір і інших родичів перед плановою операцією на серці.