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    Україна привітала принца Гаррі та Меган Маркл з весіллям

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    <span>Принц Гаррі та Меган Маркл&nbsp;</span>одружилися 19 травня
    Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися 19 травня

    Посольство України у Великій Британії побажало королівському подружжю багато років щастя й любові

    Посольство України у Великій Британії привітало принца Гаррі та американську акторку Меган Маркл з весіллям.

    Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Twitter.

    «Ми бажаємо королівському подружжю усього найкращого та багато років щастя й любові», — йдеться у повідомленні.

    Цього дня подружжя також привітала прем’єр-міністерка Британії Тереза Мей, посол США у Великій Британії та прем’єр Канади Джастін Трюдо, який побажав Гаррі та Меган «щастя протягом усього подружнього життя».

    Нагадаємо, сьогодні у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія весілля британського принца Гаррі та американки Меган Маркл. Церемонія пройшла у відповідності з англіканською традицією у церкві Святого Георга. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських. На церемонії були присутні королева Єлизавета ІІ і принц Вільям. Дружбою на весіллі був старший брат Гаррі - принц Вільям.

    На вулицях Віндзора зібралися десятки тисяч людей, щоб відсвяткувати королівське весілля. Серед гостей весілля були тенісистка Серена Вільямс, телеведуча Опра Уінфрі, Девід і Вікторія Бекхеми, актор Джордж Клуні з дружиною, співак Елтон Джон з чоловіком тощо. Як повідомила інформагенція Reuters, на святі були присутні також дві колишні дівчини принца Гаррі.

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