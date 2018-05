Україна привітала принца Гаррі та Меган Маркл з весіллям

Посольство України у Великій Британії побажало королівському подружжю багато років щастя й любові

Посольство України у Великій Британії привітало принца Гаррі та американську акторку Меган Маркл з весіллям.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Twitter.

«Ми бажаємо королівському подружжю усього найкращого та багато років щастя й любові», — йдеться у повідомленні.

We wish a Royal Couple all the best and many years of happiness and love @KensingtonRoyal #RoyalWedding pic.twitter.com/JAH7H7m0zl