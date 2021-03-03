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    Разумков взяв відпустку. В родині спікера сталось горе

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    Дмитро Разумков взяв відпустку - Разумков взяв відпустку. В родині спікера сталось горе
    Дмитро Разумков взяв відпустку
    Фото з відкритих джерел

    Засідання Верховної Ради проводить Руслан Стефанчук

    3 березня пленарне засідання Верховної Ради України проводить перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

    Спікер ВР Дмитро Разумков сьогодні перебуває у відпустці у зв’язку зі смертю його бабусі, татової мами Людмили Іванівни Разумкової. Про це стало відомо «Главкому».

    Нагадаємо, Дмитро Разумков народився 8 жовтня 1983 року в Бердичеві Житомирської області. До 14 років він зростав з бабусею і дідусем у Бердичеві.

    Дмитро Разумков є сином Олександра Разумкова, який був заступником секретаря РНБО та помічником президента Леоніда Кучми, та Народної артистки України, прими Театру Російської драми ім. Лесі Українки Наталі Кудрі.

    Разумков-старший помер 29 жовтня 1999 року у Києві. Причиною смерті була названа важка невиліковна хвороба.

    Сьогодні Верховна Рада планує заслухати звіт про діяльність Державного бюро розслідувань.

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    Теги: Верховна Рада смерть Дмитро Разумков
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