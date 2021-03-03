Разумков взяв відпустку. В родині спікера сталось горе

Засідання Верховної Ради проводить Руслан Стефанчук

3 березня пленарне засідання Верховної Ради України проводить перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

Спікер ВР Дмитро Разумков сьогодні перебуває у відпустці у зв’язку зі смертю його бабусі, татової мами Людмили Іванівни Разумкової. Про це стало відомо «Главкому».

Нагадаємо, Дмитро Разумков народився 8 жовтня 1983 року в Бердичеві Житомирської області. До 14 років він зростав з бабусею і дідусем у Бердичеві.

Дмитро Разумков є сином Олександра Разумкова, який був заступником секретаря РНБО та помічником президента Леоніда Кучми, та Народної артистки України, прими Театру Російської драми ім. Лесі Українки Наталі Кудрі.

Разумков-старший помер 29 жовтня 1999 року у Києві. Причиною смерті була названа важка невиліковна хвороба.

Сьогодні Верховна Рада планує заслухати звіт про діяльність Державного бюро розслідувань.

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