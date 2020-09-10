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    Україна стала головним експортером соняшникової олії в світі

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    При цьому частка України в світовому експорті соняшникової олії склала 54,9% - Україна стала головним експортером соняшникової олії в світі
    При цьому частка України в світовому експорті соняшникової олії склала 54,9%

    Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн.

    Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії за підсумками 2019-2020 маркетингового року (вересень 2019-серпень 2020). Про це повідомляє асоціація «Укроліяпром».

    Відзначається, що Україна за вказаний період збільшила експорт основних видів рослинних олій на 5,28 мільярда доларів, що на 16,9% більше, ніж в минулому сезоні.

    Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн (на 10,2% більше, ніж роком раніше) на суму 4,9 мільярда доларів, що на 17% більше.

    При цьому частка України в світовому експорті соняшникової олії склала 54,9%. Для порівняння, частка РФ на цьому ринку за підсумками сезону склала 26,2%, Аргентини - 6,2%, Євросоюзу – 5,1%, Туреччини – 3,3%.

    Відзначимо, Україна за підсумками 2019 року посiла перше мiсце в світі з експорту соняшникової олії і шроту. Експорт в вартісному вираженні склав $ 4,3 млрд (приріст за рік на 4%) і $ 975 млн (11%) відповідно.

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    експорт Україна
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