Україна стала головним експортером соняшникової олії в світі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

При цьому частка України в світовому експорті соняшникової олії склала 54,9%

Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн.

Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії за підсумками 2019-2020 маркетингового року (вересень 2019-серпень 2020). Про це повідомляє асоціація «Укроліяпром».

Відзначається, що Україна за вказаний період збільшила експорт основних видів рослинних олій на 5,28 мільярда доларів, що на 16,9% більше, ніж в минулому сезоні.

Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн (на 10,2% більше, ніж роком раніше) на суму 4,9 мільярда доларів, що на 17% більше.

При цьому частка України в світовому експорті соняшникової олії склала 54,9%. Для порівняння, частка РФ на цьому ринку за підсумками сезону склала 26,2%, Аргентини - 6,2%, Євросоюзу – 5,1%, Туреччини – 3,3%.

Відзначимо, Україна за підсумками 2019 року посiла перше мiсце в світі з експорту соняшникової олії і шроту. Експорт в вартісному вираженні склав $ 4,3 млрд (приріст за рік на 4%) і $ 975 млн (11%) відповідно.

Читайте про інфляцію в Україні: які продукти найбільше подорожчали в травні.