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    Інфляція в Україні: які продукти найбільше подорожчали в травні

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    В Україні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли - Інфляція в Україні: які продукти найбільше подорожчали в травні
    В Україні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли

    Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%

    Індекс споживчих цін (ІСЦ) в столиці у травні становив 100,5%. У цілому по Україні ІСЦ склав 100,3%.

    Про це повідомляє Головне управління статистики у м. Києві.

    Як зазначається, на споживчому ринку столиці у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,0%.

    Найбільше подорожчали:

    • фрукти – на 19,9%;
    • яйця – на 19,4%;
    • молоко – на 3,4%;
    • риба та продукти з риби – на 2,5%;
    • сир і м’який сир (творог) – на 2,2%;
    • хліб – на 0,7%;
    • цукор – на 0,6%.

    Водночас подешевшали: макаронні вироби – на 3,8%, м’ясо та м’ясопродукти – на 3,3%, олія соняшникова – на 1,9%, масло – на 1,7%, овочі – на 0,2%.

    Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

    Одяг і взуття подешевшали на 7,4%, зокрема, одяг – на 9,6%, взуття – на 5,0%.

    Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося в основному за рахунок здешевлення природного газу на 18,9%.

    Ціни на транспорт знизилися на 1,3% в першу чергу через здешевлення палива і мастил на 7,9%.

    Нагадаємо, раніше Державна служба статистики повідомила, що в Україні заборгованість підприємств із виплати зарплат працівникам становить на 1 травня 2,997 млрд грн. Заборгованість перед українцями зросла за квітень цього року у порівнянні з березнем на 1,1%.

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