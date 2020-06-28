Інфляція в Україні: які продукти найбільше подорожчали в травні



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В Україні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%

Індекс споживчих цін (ІСЦ) в столиці у травні становив 100,5%. У цілому по Україні ІСЦ склав 100,3%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у м. Києві.

Як зазначається, на споживчому ринку столиці у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,0%.

Найбільше подорожчали:

фрукти – на 19,9%;

яйця – на 19,4%;

молоко – на 3,4%;

риба та продукти з риби – на 2,5%;

сир і м’який сир (творог) – на 2,2%;

хліб – на 0,7%;

цукор – на 0,6%.

Водночас подешевшали: макаронні вироби – на 3,8%, м’ясо та м’ясопродукти – на 3,3%, олія соняшникова – на 1,9%, масло – на 1,7%, овочі – на 0,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 7,4%, зокрема, одяг – на 9,6%, взуття – на 5,0%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося в основному за рахунок здешевлення природного газу на 18,9%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,3% в першу чергу через здешевлення палива і мастил на 7,9%.

Нагадаємо, раніше Державна служба статистики повідомила, що в Україні заборгованість підприємств із виплати зарплат працівникам становить на 1 травня 2,997 млрд грн. Заборгованість перед українцями зросла за квітень цього року у порівнянні з березнем на 1,1%.