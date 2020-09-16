Україна та Гренада скасовують візи для короткострокових поїздок



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Гренада – острівна держава в Карибському морі

Громадянам країн можна перебувати до 90 днів

На засіданні Кабінету міністрів у середу постановою було затверджено Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог. Про це інформує пресслужба МЗС України.

«Положеннями Угоди передбачається, що громадяни України та Гренади, які користуються дійсними паспортами, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів, за умови, що метою їх перебування є туризм або неоплачувана діяльність», – йдеться в повідомленні.

В МЗС зазначили, що додатково повідомлять про дату набрання чинності Угодою після завершення передбачених внутрішньодержавних процедур.

Нагадаємо, що Україна починає видавати е-візи громадянам трьох країн.