Україна та Ізраїль поки не будуть відновлювати авіасполучення: названа причина



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Йоель Ліон: у найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами Фото: пресслужба Кабміна

До питання відновлення авіасполучення можуть повернуться в наступному місяці

Авіасполучення України з Ізраїлем в найближчому майбутньому не буде. Причиною стала статистика по коронавірусу.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїлю Йоель Ліон.

Посол розповів, що запропонував українському МЗС пілотний проект, але потім виявилося, що статистика по коронавірусу в Україні не втішна. До цього питання можуть повернуться в наступному місяці.

«У найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами», - сказав він.

За його словами, потрібно почекати, поки цифри в Україні знизяться.

«Крім того, інший важливий фактор - кількість тестів, які ви проводите», - додав він.

Зазначимо, у травні повідомлялося, що Україна і Ізраїль почали переговори про відновлення авіасполучення.

Раніше у МОЗ заявляли, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня.

Нагадаємо, станом на ранок 3 червня в Україні зафіксовано 483 нових випадків коронавірусу, це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Усього виявлено 24 823 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 791 у дітей, 4 775 – у медиків.