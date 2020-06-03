  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна та Ізраїль поки не будуть відновлювати авіасполучення: названа причина

    • Розсилка
    <p>Йоель Ліон: у найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами</p> - Україна та Ізраїль поки не будуть відновлювати авіасполучення: названа причина

    Йоель Ліон: у найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами

    Фото: пресслужба Кабміна

    До питання відновлення авіасполучення можуть повернуться в наступному місяці

    Авіасполучення України з Ізраїлем в найближчому майбутньому не буде. Причиною стала статистика по коронавірусу.

    Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїлю Йоель Ліон.

    Посол розповів, що запропонував українському МЗС пілотний проект, але потім виявилося, що статистика по коронавірусу в Україні не втішна. До цього питання можуть повернуться в наступному місяці.

    «У найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами», - сказав він.

    За його словами, потрібно почекати, поки цифри в Україні знизяться.

    «Крім того, інший важливий фактор - кількість тестів, які ви проводите», - додав він.

    Зазначимо, у травні повідомлялося, що Україна і Ізраїль почали переговори про відновлення авіасполучення.

    Раніше у МОЗ заявляли, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня.

    Нагадаємо, станом на ранок 3 червня в Україні зафіксовано 483 нових випадків коронавірусу, це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Усього виявлено 24 823 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 791 у дітей, 4 775 – у медиків.

    МЗС Ізраїль статистика посол Україна хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ