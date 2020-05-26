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    Технології

    Хакери атакували лабораторії в Ізраїлі, що розробляють вакцину проти коронавірусу

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    Про кібератаки повідомляли й інші дослідницькі центри з розробки вакцини по всьому світу - Хакери атакували лабораторії в Ізраїлі, що розробляють вакцину проти коронавірусу
    Про кібератаки повідомляли й інші дослідницькі центри з розробки вакцини по всьому світу

    Кіберзлочинці просто намагалися завадити роботі науковців

    В Ізраїлі хакери атакували дослідні центри, які працюють над вакциною проти коронавірусу.

    Про це повідомляє The Jerusalem Post.

    «Через кібератаки на минулому тижні були заблоковані сотні ізраїльських вебсайтів, а дослідницькі центри, що працюють над створенням вакцини від нового коронавірусу, також стали жертвами кібератаки», - йдеться у повідомленні.

    У четвер вранці на цих сайтах були розміщені антиізраїльські відео та повідомлення івритом і ламаною англійською: «Зворотний відлік знищення Ізраїлю розпочався з давніх часів».

    Внизу сторінки вказувалася назва кібергрупи Hackers_Of_Savior.

    Як зазначається, зловмисники не намагалися отримати доступ до інформації про дослідження або вакцину. Вони просто намагалися завадити роботі науковців.

    Кібератака не вплинула на роботу дослідницьких центрів, вони продовжують працювати у звичайному режимі.

    Про кібератаки повідомляли й інші дослідницькі центри з розробки вакцини по всьому світу, включаючи США і Велику Британію. У деяких нападах звинуватили Росію та Китай.

    Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

    Раніше повідомлялося, що американські вчені готуються до клінічних випробувань нової вакцини проти Covid-19, яку вони планують випускати у вигляді таблеток. Також американські дослідники отримали перші докази того, що хворі на Сovid-19 матимуть імунітет.

    Нагадаємо, також в Ізраїлі успішно протестували вакцину проти коронавірусу. Якщо дослідження пройде за планом, то вакцина проти коронавірусу буде готова через рік або навіть раніше.

    Ізраїль кібератака наука вакцинація хакер коронавірус
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