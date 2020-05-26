Хакери атакували лабораторії в Ізраїлі, що розробляють вакцину проти коронавірусу



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Про кібератаки повідомляли й інші дослідницькі центри з розробки вакцини по всьому світу

Кіберзлочинці просто намагалися завадити роботі науковців

В Ізраїлі хакери атакували дослідні центри, які працюють над вакциною проти коронавірусу.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Через кібератаки на минулому тижні були заблоковані сотні ізраїльських вебсайтів, а дослідницькі центри, що працюють над створенням вакцини від нового коронавірусу, також стали жертвами кібератаки», - йдеться у повідомленні.

У четвер вранці на цих сайтах були розміщені антиізраїльські відео та повідомлення івритом і ламаною англійською: «Зворотний відлік знищення Ізраїлю розпочався з давніх часів».

Внизу сторінки вказувалася назва кібергрупи Hackers_Of_Savior.

Як зазначається, зловмисники не намагалися отримати доступ до інформації про дослідження або вакцину. Вони просто намагалися завадити роботі науковців.

Кібератака не вплинула на роботу дослідницьких центрів, вони продовжують працювати у звичайному режимі.

Про кібератаки повідомляли й інші дослідницькі центри з розробки вакцини по всьому світу, включаючи США і Велику Британію. У деяких нападах звинуватили Росію та Китай.

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

Раніше повідомлялося, що американські вчені готуються до клінічних випробувань нової вакцини проти Covid-19, яку вони планують випускати у вигляді таблеток. Також американські дослідники отримали перші докази того, що хворі на Сovid-19 матимуть імунітет.

Нагадаємо, також в Ізраїлі успішно протестували вакцину проти коронавірусу. Якщо дослідження пройде за планом, то вакцина проти коронавірусу буде готова через рік або навіть раніше.