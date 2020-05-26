Економіка Ізраїлю зазнала істотного обвалу вперше за 25 років



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У першому кварталі економіка Ізраїлю впала на 7,1% в річному вираженні

На тлі пандемії впали споживчі витрати та інвестиції бізнесу. Також скоротився експорт і імпорт

За січень – березень цього року економіка Ізраїлю впала на 7,1% в річному вираженні на тлі пандемії коронавірусу Covid-19.

Про це свідчать офіційні дані ізраїльського уряду.

Відзначається, що це перше падіння за останні вісім років і найсуттєвіше з 1995 року, відзначає Trading Economics.

Споживчі витрати впали на 20,3%, інвестиції бізнесу - на 17,3%, держвитрати - на 10,3%. Обсяг експорту зменшився на 5,9%, імпорту - на 27,5%.

У поквартальном вираженні зниження ВВП в січні - березні склало 1,8%.

У четвертому кварталі 2019 року економіка Ізраїлю зросла на 4,6% за рік і на 1,1% за квартал.

До слова, Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція запропонували свій план відновлення економіки ЄС.