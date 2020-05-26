Економіка Ізраїлю зазнала істотного обвалу вперше за 25 років
На тлі пандемії впали споживчі витрати та інвестиції бізнесу. Також скоротився експорт і імпорт
За січень – березень цього року економіка Ізраїлю впала на 7,1% в річному вираженні на тлі пандемії коронавірусу Covid-19.
Про це свідчать офіційні дані ізраїльського уряду.
Відзначається, що це перше падіння за останні вісім років і найсуттєвіше з 1995 року, відзначає Trading Economics.
Споживчі витрати впали на 20,3%, інвестиції бізнесу - на 17,3%, держвитрати - на 10,3%. Обсяг експорту зменшився на 5,9%, імпорту - на 27,5%.
У поквартальном вираженні зниження ВВП в січні - березні склало 1,8%.
У четвертому кварталі 2019 року економіка Ізраїлю зросла на 4,6% за рік і на 1,1% за квартал.
До слова, Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція запропонували свій план відновлення економіки ЄС.Також повідомлялося, що у Німеччині малий бізнес зможе отримувати від держави до 50 тисяч євро упродовж семи місяців.