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    Стали відомі імена і подробиці смерті українських моряків біля берегів Бангладеш

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    Причина смерті молодшого із загиблих стане відома після розтину - Стали відомі імена і подробиці смерті українських моряків біля берегів Бангладеш
    Причина смерті молодшого із загиблих стане відома після розтину
    Фото fleetmon.com

    Один із моряків помер від серцевого нападу

    З'явилися деякі подробиці обставин, за яких двоє українських моряків – Геннадій Яценко і Костянтин Єрмак – загинули 30 вересня в порту Чіттагонг (Бангладеш). Про це пише The Daily Star, посилаючись на слова керуючого директора Shoreline Services, місцевого суднового агента AP Astarea Назмули Хусейна Тутула.

    60-річний другий інженер Геннадій Яценко та 31-річний судновий слюсар Костянтин Єрмак прибули з Єгипту 19 вересня на судні, котре перевозило знаходилося 55 тисяч тонн калійних добрив.

    Першим помер 30 вересня в другій половині дня Костянтин Єрмак, його знайшов мертвим у своїй каюті Яценко. Інженер почав задихатися, коли побачив тіло молодшого члена екіпажу.

    Тутула попросив доставити Яценка в лікарню на катері. У лікарні Чіттагонзького медичного коледжу він помер від зупинки серця.

    За словами Назмули Хусейна Тутула, міжнародний клуб P&I із захисту та відшкодування збитків попросив перевезти тіла в Україну після розтину.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що двоє українських моряків, які працювали на суховантажі AP ASTAREA, захворіли і померли один за одним з невідомих причин. Це сталося, коли судно стояло на якорі в місті Читтагонг на південному сході Бангладеш.

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    Теги: Бангладеш українські моряки
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    Стали відомі імена і подробиці смерті українських моряків біля берегів Бангладеш