Стали відомі імена і подробиці смерті українських моряків біля берегів Бангладеш

Один із моряків помер від серцевого нападу

З'явилися деякі подробиці обставин, за яких двоє українських моряків – Геннадій Яценко і Костянтин Єрмак – загинули 30 вересня в порту Чіттагонг (Бангладеш). Про це пише The Daily Star, посилаючись на слова керуючого директора Shoreline Services, місцевого суднового агента AP Astarea Назмули Хусейна Тутула.

60-річний другий інженер Геннадій Яценко та 31-річний судновий слюсар Костянтин Єрмак прибули з Єгипту 19 вересня на судні, котре перевозило знаходилося 55 тисяч тонн калійних добрив.

Першим помер 30 вересня в другій половині дня Костянтин Єрмак, його знайшов мертвим у своїй каюті Яценко. Інженер почав задихатися, коли побачив тіло молодшого члена екіпажу.

Тутула попросив доставити Яценка в лікарню на катері. У лікарні Чіттагонзького медичного коледжу він помер від зупинки серця.

За словами Назмули Хусейна Тутула, міжнародний клуб P&I із захисту та відшкодування збитків попросив перевезти тіла в Україну після розтину.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що двоє українських моряків, які працювали на суховантажі AP ASTAREA, захворіли і померли один за одним з невідомих причин. Це сталося, коли судно стояло на якорі в місті Читтагонг на південному сході Бангладеш.

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