Держбюро розслідувань робить для Росії все, що може – адвокат про «справу моряків»

Адвокат зауважив, що «розслідування» ДБР шкодить позиції України у міжнародному процесі проти держави-агресора

Вже 11 жовтня Арбітражний трибунал у Гаазі почне слухання у справі України проти Росії щодо захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден і 24 українських моряків. Попри це, в Україні досі не закрита кримінальна справа проти п’ятого президента Петра Порошенка, яку «розслідує» Державне бюро розслідувань, повідомив адвокат Ігор Головань у коментарі «Прямому».

Він зауважив, що це «розслідування» шкодить позиції України у міжнародному процесі проти держави-агресора.

«Це кримінальне провадження було ініційовано Портновим (колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов – прим.ред), і головною метою було саме зашкодити Україні та послабити позицію України в цій суперечці з державою-агресором. Після того, як слідчі ДБР розпочали це кримінальне провадження, воно тут же почало використовуватися представниками держави-агресора. Представник Росії в ООН Небензя цитував папірці з цього провадження з метою довести, що в самій Україні сумніваються в тому, що винна Російська Федерація», – зауважив адвокат.

«ДБР – це установа, яка використовує будь-які можливості для того, щоб завдати шкоди Україні і допомогти державі-агресору у підривній діяльності проти нас. Згадаємо, що не тільки «справа моряків», про яку ми зараз говоримо і яка використовується проти України в міжнародному арбітражі, а й справа проти підприємства, яке виготовляє українські кораблі – проти генерала Павловського, проти Шандри. Справа, коли вилучали клістрони в українській протиповітряній обороні. Тобто ДБР цілеспрямовано систематично працює проти інтересів нашої держави», – вважає адвокат.

Головань також нагадав, що слідчі ДБР відмовилися долучити до матеріалів справи рішення Міжнародного трибуналу із морського права, який наказав Росії негайно звільнити військових моряків та повернути кораблі.

«Очевидно, що справа має бути закрита і забута вже давно. Але, по-перше, вона тримається в активному стані для того, щоб транслювати назовні, що в Україні сумніваються у правоті наших військових і керівництва держави, президента Порошенка. По-друге, за допомогою цього кримінального провадження, я абсолютно переконаний, для Російської Федерації немає ніяких наших військових секретів, пов’язаних із рухом наших кораблів. Тому що слідство ДБР повилучало всі дані, інформацію та документи, пов’язані з рухом кораблів і не тільки. Все, що можна було для Росії, ДБР зробило», – резюмує Ігор Головань.

Нагадаємо, що трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання справи щодо нападу росіянами на українських моряків у Керченській протоці.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили українські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери та взяття в полон українських моряків російські «суди» в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли та повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

12 листопада 2020 року суд Гааги призупинив розгляд по суті позову України проти Росії через захоплення українських моряків у Керченській протоці. Додамо, в МЗС України розраховували, що суд може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів наприкінці 2022 – на початку 2023 року.

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