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    Події в Україні

    Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на п’ятницю

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    Напередодні у столиці погіршилися погодні умови,&nbsp;на дорогах і тротуарах утворилася ожеледиця&nbsp; - Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на п’ятницю
    Напередодні у столиці погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворилася ожеледиця 

    У Києві сьогодні температура протягом доби 0-2° морозу

    В Україні у п'ятницю, 11 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг, дощ та ожеледицю, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Уночі в Україні, крім півдня та сходу, мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, вдень у західних та Одеській областях дощ; на решті території без опадів. На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Приазов'ї пориви 15-20 м/с. Температура у західних та південних областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на півдні Одещини 7-12° тепла; на решті території протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі на сході країни 5-10° морозу)», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні вночі мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

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    Як відомо, вчора у Києві та області у другій половині дня погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворилася ожеледиця

    Через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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