Україна в ніч на неділю перейде на літній час



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з постановою уряду, навесні переводять стрілки годинника на годину вперед, а восени - на годину назад

Завтра вночі, 31 березня, відбудеться переведення годинників - Україна перейде на літній час. Так, о 3:00 за київським часом стрілки годинника переведуть на одну годину вперед.

Підкреслимо, переведення годинників регламентується постановою Кабінету міністрів України «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року. Переведення годинника в Україні відбувається двічі: восени - на «зимовий» час і навесні - на «літній» час. Згідно з постановою уряду, навесні переводять стрілки годинника на годину пізніше, а восени - на годину раніше.

Варто відзначити, переведення часу може негативно позначитися на українцях з будь-якими проблемами серцево-судинної системи, проблемами з тиском. Так, через переведення годинників у них може істотно погіршитися самопочуття. Гіпотоніки і гіпертоніки ризикують тим, що тиск у них може або піднятися, або навпаки - надто знизитися.

Також у групі ризику знаходяться люди, які мають хронічні захворювання. Наприклад, печінки, нирок, шлунка. Таким пацієнтам радять у день переведення годинників лягти спати раніше і більш ретельно стежити за своїм станом.

Додамо також, переведення стрілок годинника на літній час може впливати на ослаблений організм, наприклад, якщо хтось недавно переніс операцію. Таким людям потрібно ретельно контролювати всі показники здоров'я організму.

Між іншим, нагадаємо, що цієї неділі, 31 березня, відбудуться вибори президента України.