Україна випустила євробонди на €1,25 млрд за найдешевшими в історії ставками



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Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років

На цінні папери будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних

Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро. Про це у середу ввечері повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що на цінні папери будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних. Облігації номіновані в євро.

Розрахунки за новим випуском мають відбутися 27 січня 2020 року.

«Ми раді повідомити, що сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни - за ставкою 4,375%. Зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро», - заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International були залучені як спільні лід-менеджери та спільні букраннери транзакції.

Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги «B» рейтинговим агентством Standard & Poor’s та «B» рейтинговим агентством Fitch.

Як додали в Офісі президента, на піку заявок попит з боку інвесторів перевищив пропозицію майже в сім разів. Це найнижча відсоткова ставка на єврооблігації, що «є безперечним результатом складних структурних реформ».

Востаннє Україна випустила шестирічні євробонди у євро 13 червня 2019 року. Загальна сума, яку вдалося залучити від випуску цінних паперів склала 1 мільярд євро.

В межах випуску євробондів команда Мінфіну почала так зване road show — пошук потенційних покупців євробондів серед інвесторів у різних частинах світу. Інвесторів Мінфін шукав у Лондоні, Франкфурті, Мілані та Мюнхені.

Зазначимо, що перед цим Україна випускала єврооблігації у березні 2019 року, коли дорозмістила облігацій на 350 мільйонів доларів. Відсоткова ставка за боргом склала 9,75% річних.