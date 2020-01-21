Маркарова може стати найбільш досвідченим кандидатом на пост глави уряду - Jamestown Foundation



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Міністерка фінансів Оксана Маркарова

За час перебування на посаді міністра фінансів Маркаровій вдалося значно знизити зовнішній борг України

Якщо прем'єр-міністр Олексій Гончарук піде у відставку в найближчі тижні або місяці, міністерка фінансів Оксана Маркарова може стати найбільш досвідченим кандидатом на пост глави уряду. Про це йдеться в оглядовій статті авторитетного аналітичного центру Jamestown Foundation, присвяченій українській урядовій кризі, повідомляють Українські новини.

У тексті зазначається, що за час перебування на посаді міністра фінансів Оксані Маркаровій вдалося значно знизити зовнішній борг (з 60% до 50% ВВП за два роки), а також істотно знизити вартість обслуговування боргу.

«Україна тепер має продовжити реструктуризацію економіки, включаючи створення умов на відкритому ринку для ораних земель, впровадження ефективних методів боротьби з корупцією та реформування податкової системи», - йдеться в статті про завдання майбутнього уряду в економіці України.

Нагадаємо, що 17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Після цього міністри почали писати пости в соцмережі в підтримку Гончарука.Під час виступу з трибуни Верховної Ради прем'єр запевнив, що Кабмін продовжить свою роботу в штатному режимі до того, як президент Володимир Зеленський «прийме політичне рішення».

У свою чергу Зеленський записав відео своєї зустрічі з Гончаруком. Сказав, що вирішив дати прем'єру ще один шанс і пояснив, що таке «нормальні зарплати» в уряді.

Jamestown Foundation входить до числа десяти найбільш впливових «мозкових центрів» (Thank Tanks) Вашингтона, що спеціалізуються на питаннях безпеки і геополітики. Він вважається одним з найбільш авторитетних в аналізі Євразії.