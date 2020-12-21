Євросоюз схвалив використання вакцини від коронавірусу Pfizer

Континентальна Європа намагається наздогнати США та Велику Британію, де масова вакцинація вже розпочалася

Країни ЄС розпочнуть масову вакцинацію вже на цьому тижні

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech. Про це повідомляє Reuters.

Вакцина визнана безпечною та ефективною, це дозволить розпочати масову вакцинацію в країнах ЄС вже на цьому тижні. Це перша вакцина, яка була схвалена на території ЄС.

Німеччина, Австрія та Італія заявили, що планують розпочати вакцинацію з 27 грудня. Наразі континентальна Європа намагається наздогнати США та Велику Британію, де масова вакцинація розпочалася на початку цього місяця.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.

14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США. Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Ефективність вакцини від компанії Moderna становить 94,5%. Очікується, що ця вакцина не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.



