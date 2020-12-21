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    Євросоюз схвалив використання вакцини від коронавірусу Pfizer

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    Континентальна Європа намагається наздогнати США та Велику Британію, де масова вакцинація вже розпочалася - Євросоюз схвалив використання вакцини від коронавірусу Pfizer
    Континентальна Європа намагається наздогнати США та Велику Британію, де масова вакцинація вже розпочалася
    Фото: Marco Verch Professional Photographer/Flickr

    Країни ЄС розпочнуть масову вакцинацію вже на цьому тижні

    Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech. Про це повідомляє Reuters.

    Вакцина визнана безпечною та ефективною, це дозволить розпочати масову вакцинацію в країнах ЄС вже на цьому тижні. Це перша вакцина, яка була схвалена на території ЄС.

    Німеччина, Австрія та Італія заявили, що планують розпочати вакцинацію з 27 грудня. Наразі континентальна Європа намагається наздогнати США та Велику Британію, де масова вакцинація розпочалася на початку цього місяця.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан. 

    14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США.  Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Ефективність вакцини від компанії Moderna становить 94,5%. Очікується, що ця вакцина не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.  Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.


    Теги: ЄС вакцинація коронавірус
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