Україна втрачає позиції на світовому ринку торгівлі зброєю



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За підсумками 2019 року Україна посіла 12 місце у списку серед 68 найбільших експортерів зброї у світі

Україна вже давно випала з першої десятки, - глава «Укрспецекспорту»

Україна продовжує втрачати позиції на світовому ринку торгівлі озброєнням. Про це сказав глава «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря, у четвер, 8 жовтня.

«На жаль, Україна вже давно випала з першої десятки. На жаль, ми також випадаємо з другої десятки. Конкуренція на зовнішніх ринках стає дедалі більшою. Ми це відчуваємо з роботи на наших базових ринках», – сказав він.

Ноздря пояснив падіння попиту на українське озброєння зниженням конкурентоздатності продукції вітчизняної оборонки.

«Безумовно, українська продукція за останні 10-15 років багато в чому втратила конкурентоспроможність. Тому що конкуренти наші не мають таких проблем в економічній і політичній площині, як Україна. У нас було розірвано багато операційних зв'язків...», – зазначив він.

Варто відзначити, що за даними SIPRI, за підсумками 2019 року Україна посіла 12 місце у списку серед 68 найбільших експортерів зброї у світі.

Нагадаємо, в Україні планують масштабну реформу оборонного сектора, в рамках якої концерн Укроборонпром ліквідують і розділять на сім галузевих холдингів.

Також для посилення роботи в цій сфері було створено нове міністерство, яке очолив Олег Уруський.

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