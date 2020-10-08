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    Україна втрачає позиції на світовому ринку торгівлі зброєю

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    За підсумками 2019 року Україна посіла 12 місце у списку серед 68 найбільших експортерів зброї у світі - Україна втрачає позиції на світовому ринку торгівлі зброєю
    За підсумками 2019 року Україна посіла 12 місце у списку серед 68 найбільших експортерів зброї у світі

    Україна вже давно випала з першої десятки, - глава «Укрспецекспорту»

    Україна продовжує втрачати позиції на світовому ринку торгівлі озброєнням. Про це сказав глава «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря, у четвер, 8 жовтня.

    «На жаль, Україна вже давно випала з першої десятки. На жаль, ми також випадаємо з другої десятки. Конкуренція на зовнішніх ринках стає дедалі більшою. Ми це відчуваємо з роботи на наших базових ринках», – сказав він.

    Ноздря пояснив падіння попиту на українське озброєння зниженням конкурентоздатності продукції вітчизняної оборонки.

    «Безумовно, українська продукція за останні 10-15 років багато в чому втратила конкурентоспроможність. Тому що конкуренти наші не мають таких проблем в економічній і політичній площині, як Україна. У нас було розірвано багато операційних зв'язків...», – зазначив він.

    Варто відзначити, що за даними SIPRI, за підсумками 2019 року Україна посіла 12 місце у списку серед 68 найбільших експортерів зброї у світі.

    Нагадаємо, в Україні планують масштабну реформу оборонного сектора, в рамках якої концерн Укроборонпром ліквідують і розділять на сім галузевих холдингів.

    Також для посилення роботи в цій сфері було створено нове міністерство, яке очолив Олег Уруський.

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