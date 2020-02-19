Україна вводить безвіз ще з однією екзотичною країною



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Гренада — острівна держава в Карибському морі

Колишня британська колонія Гренада є невеликою острівною державою з населенням близько 108 тисяч осіб

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Уряд затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів», - написав Гончарук.

За його словами, посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначену угоду.

У вересні 2019 року Україна домовилась про встановлення дипломатичних відносин з карибською острівною країною Гренада.

Гренада — острівна держава в Карибському морі, що включає, власне, Гренаду — найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких — Каріока. Гренада — острів вулканічного походження.

Раніше повідомлялося, що Україна запроваджує безвізовий режим з Республікою Маршаллові острови.

Нагадаємо, у Програмі дій уряду заплановано збільшення переліку країн із безвізовим режимом. Також в уряді анонсували, що протягом наступних п’яти років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози Україні.

Крім того, що у травні до України прибуде спеціальна оціночна місія Департаменту імміграції Канади, яка може схвалити спрощений візовий режим ЕТА +.