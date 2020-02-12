Україна вводить безвіз ще з одною країною



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Респу́бліка Марша́ллові Острови́ - тихоокеанська держава в Мікронезії

Уряди України та Маршаллових островів затвердили угоду про скасування віз

Україна запроваджує безвізовий режим з Республікою Маршаллові острови. Про це йдеться у повідомленні на Telegram прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Повідомляється, що громадяни України та Маршаллових островів зможуть подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

«Уряд затвердив Угоду між урядами України та Республіки Маршаллові острови про скасування віз. Прийняття постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання Угодою чинності», - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, у Програмі дій уряду заплановано збільшення переліку країн із безвізовим режимом. Також в уряді анонсували, що протягом наступних п’яти років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози Україні.

Крім того, що у травні до України прибуде спеціальна оціночна місія Департаменту імміграції Канади, яка може схвалити спрощений візовий режим ЕТА +.