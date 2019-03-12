Україна з початку року скоротила імпорт газу на 20%



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Четверту зиму поспіль Україна імпортує газ для своїх потреб виключно з країн ЄС

За січень-лютий Україна імпортувала 0,9 млрд кубометрів газу, що на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укртрансгаз».

«Усього за два місяці 2019 року в Україну імпортовано 0,9 млрд куб. м блакитного палива, що менше на 20%, або на 0,2 млрд куб. м, від аналогічного минулорічного обсягу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уже четверту зиму поспіль Україна імпортує газ для своїх потреб виключно з країн ЄС.

Також Укртрансгаз інформує, що за січень-лютий 2019 року територією України було транспортовано 13,8 млрд кубометрів газу з РФ до європейських країн і Молдови. Порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 1,8 млрд кубометрів, або на 15%.