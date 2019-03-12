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    Україна з початку року скоротила імпорт газу на 20%

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    Україна з початку року скоротила імпорт газу на 20%

    Четверту зиму поспіль Україна імпортує газ для своїх потреб виключно з країн ЄС

    За січень-лютий Україна імпортувала 0,9 млрд кубометрів газу, що на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

    Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укртрансгаз».

    «Усього за два місяці 2019 року в Україну імпортовано 0,9 млрд куб. м блакитного палива, що менше на 20%, або на 0,2 млрд куб. м, від аналогічного минулорічного обсягу», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що уже четверту зиму поспіль Україна імпортує газ для своїх потреб виключно з країн ЄС.

    Також Укртрансгаз інформує, що за січень-лютий 2019 року територією України було транспортовано 13,8 млрд кубометрів газу з РФ до європейських країн і Молдови. Порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 1,8 млрд кубометрів, або на 15%.

    З українських родовищ до газотранспортної системи за 2 місяці 2019 року надійшло 3,5 млрд кубометрів газу, що на 3% більше, ніж торік.

    У січні-лютому до підземних сховищ газу (ПСГ) блакитне паливо практично не закачувалося, як і протягом такого самого періоду 2018 року. Відбір газу з ПСГ за січень-лютий поточного року становив 4,1 млрд куб. м, що на 0,6 млрд (або на 13%) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

    Українським споживачам станом на кінець лютого магістральними газопроводами транспортовано 7,9 млрд кубометрів газу, що на 9% менше показника 2018 року.

    Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році було вироблено та розподілено через місцеві трубопроводи газоподібного палива на 83,4 млрд грн, що на 1,5% більше, ніж за 2017 рік.

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