Україна закрила кримінальне провадження щодо Байдена – офіційна заява МВС
Національна поліція України закрила кримінальне провадження щодо обраного президента США Джо Байдена
Про це у коментарі Радіо Свобода заявив заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.
«Можу підтвердити, що так, закрили», – розповів Тракало.
10 листопада агентство Укрінформ з посиланням на джерело в Офісі генерального прокурора повідомило, що Національна поліція закрила кримінальне провадження відносно Джо Байдена.
Провадження було порушене за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна. В оприлюдненому агентством документі йшлося, що поліція вирішила закрити провадження 23 вересня за відсутністю складу злочину.
7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.
Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.