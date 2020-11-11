Україна закрила кримінальне провадження щодо Байдена – офіційна заява МВС

Національна поліція України закрила кримінальне провадження щодо обраного президента США Джо Байдена

Про це у коментарі Радіо Свобода заявив заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.

«Можу підтвердити, що так, закрили», – розповів Тракало.

10 листопада агентство Укрінформ з посиланням на джерело в Офісі генерального прокурора повідомило, що Національна поліція закрила кримінальне провадження відносно Джо Байдена.

Провадження було порушене за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна. В оприлюдненому агентством документі йшлося, що поліція вирішила закрити провадження 23 вересня за відсутністю складу злочину.

Син обраного президента Байдена Гантер у 2014 – 2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma. Цю компанію пов'язують з ексміністром уряду Азарова Миколою Злочевським. Команда Трампа намагалася довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні користуючись посадою віцепрезидента США, фактично звинувачуючи Байдена у корупції.

7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.