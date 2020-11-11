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    Україна закрила кримінальне провадження щодо Байдена – офіційна заява МВС

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    Джо Байден є обраним президентом США - Україна закрила кримінальне провадження щодо Байдена – офіційна заява МВС
    Джо Байден є обраним президентом США
    Фото: Matt Johnson/Flickr

    Національна поліція України закрила кримінальне провадження щодо обраного президента США Джо Байдена

    Про це у коментарі Радіо Свобода заявив заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.

    «Можу підтвердити, що так, закрили», – розповів Тракало.

    10 листопада агентство Укрінформ з посиланням на джерело в Офісі генерального прокурора повідомило, що Національна поліція закрила кримінальне провадження відносно Джо Байдена.

    Провадження було порушене за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна. В оприлюдненому агентством документі йшлося, що поліція вирішила закрити провадження 23 вересня за відсутністю складу злочину.

    Син обраного президента Байдена Гантер у 2014 – 2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma. Цю компанію пов'язують з ексміністром уряду Азарова Миколою Злочевським. Команда Трампа намагалася довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні користуючись посадою віцепрезидента США, фактично звинувачуючи Байдена у корупції.

    7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    МВС США Джозеф Байден Україна
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