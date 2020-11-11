Лідери республіканців заявили, що Трамп не повинен визнавати поразку на виборах

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл є одним з найбільш наближених політиків до президента Дональда Трампа

Ключові лідери республіканців у Конгресі підтримали президента Дональда Трампа у його спробі оскаржити результати виборів у судах

Як повідомляє Голос Америки, у перемозі Трампа досі впевнені два найвпливовіших законодавця від Республіканської партії, лідер більшості у Сенаті Мітч Макконнелл і лідер республіканської меншості у Палаті представників Кевін Маккарті.

Вони твердять, що Трамп не повинен визнавати поразку на виборах та підтримують позови, у яких йдеться про порушення при голосуванні та у процесі підрахунку голосів.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Однак, низка законодавців-республіканців та широка група колишніх республіканських політиків визнають перемогу Байдена на національних виборах та радять Трампу визнати поразку.

Трамп вже програв перші п’ять судових процесів і ще близько десятка розглядатимуться іншими судами. Американські політичні аналітики впевнені, що у республіканців немає шансів скасувати перемогу Байдена.

7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.