Україна засудила ракетний обстріл Тель-Авіва



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Влада Ізраїлю повідомила, що внаслідок ракетного обстрілу із Сектору Гази отримали поранення шестеро людей

В МЗС України заявили, що терористичні акти проти мирних ізраїльтян повинні бути розслідувані

В МЗС України був викликаний посол Палестини в Україні Мохаммед Альассад в зв'язку з ракетним обстрілом Тель-Авіва.

Про це заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця написав в Twitter.

«Сьогодні представник Палестини в Україні Мохаммед Касем Альассад був запрошений в МЗС України», - повідомив Кислиця.

Він зауважив, що у зв'язку з агресією Росії проти України, зокрема, МЗС засуджує ракетний обстріл з боку Гази по північних районах Тель-Авіва.

«Терористичні акти проти мирних жителів повинні бути розслідувані», - підкреслив заступник глави МЗС.

Нагадаємо, влада Ізраїлю повідомила, що внаслідок ракетного обстрілу із Сектору Гази отримали поранення шестеро людей.

Очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про те, що має намір скоротити до мінімуму свій чотириденний візит до США, який почався 24 березня. Причиною цьому став обстріл передмістя Тель-Авіва із боку Сектору Гази. Нетаньягу пообіцяв рішуче відповісти на факт обстрілів.