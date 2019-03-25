Нетаньягу скоротив свій візит до США через обстріл Тель-Авіва



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Очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Прем'єр Ізраїлю повернеться у країну відразу після переговорів із Дональдом Трампом

Очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про те, що має намір скоротити до мінімуму свій чотириденний візит до США, який почався 24 березня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Ізраїльський прем’єр-міністр має намір повернутися додому відразу після переговорів із Дональдом Трампом, які пройдуть в понеділок. Причиною цьому є обстріл передмістя Тель-Авіва із боку Сектору Газа. Беньямін Нетаньягу пообіцяв рішуче відповісти на факт обстрілів.

На сьогодні вже відомо про сім осіб, які постраждали від обстрілу. Раніше говорили про шестеро поранених. Жертвами ракетного удару стали в тому числі діти трьох і дванадцяти років, а також шістдесятирічна жінка. Ізраїль вже перекрив всі пункти пропуску на кордоні із Сектором Газа.

В той же час очільник палестинського терористичного угруповання ХАМАС, яке контролює дані території, Яхія Сінуар скасував заплановані на понеділок публічні заходи.

Зазначимо, в кінці березня 2018 року ситуація на кордоні сектора Гази з Ізраїлем почала загострюватися у зв'язку з масовими протестами палестинців і, як наслідок, їхніх зіткнень з ізраїльськими солдатами, що призвело до численних жертв серед демонстрантів - загинуло понад 200 осіб. Пік заворушень припав на рішення президента США Дональда Трампа перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Слідчі ООН заявили про наявність ознак воєнних злочинів в діях військових Ізраїлю минулого року в районі Сектору Гази.

На початку лютого прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. Також Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.

Також слід зазначити, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.