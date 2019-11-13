Більше 85 тис. жителів Кривого Рогу для вирішення газових питань використовують онлайн-сервіс 104.ua новини компаній



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Можливості Особистого кабінету дозволяють клієнтам економити свій час

Уже понад чотири роки споживачі газу в Кривому Розі мають можливість своєчасно передавати показання газового лічильника і отримувати онлайн консультації через Особистий кабінет на сайті 104.ua. За цей час переваги і зручності сервісу оцінили понад 85 тисяч споживачів.

Можливості Особистого кабінету дозволяють клієнтам економити свій час. Вся інформація про споживання газу знаходиться в одному місці. З його допомогою можна дізнатися свій баланс, роздрукувати рахунок за газ, внести оплату, передати показання лічильника, а також дистанційно звернутися до фахівців газової компанії з питанням, скаргою чи пропозицією. Тільки в минулому році кількість користувачів онлайн-сервісу зросла на 25%.

«У поточному році через Особистий кабінет було прийнято понад 337 тисяч показань лічильників. Крім цього у споживачів також є можливість отримати консультацію онлайн, не виходячи з дому. Цією можливістю в поточному році скористалися понад 8 тисяч споживачів», - говорить начальник управління клієнтського сервісу Анастасія Озерян.

Найчастіше споживачі передають показання лічильників по телефону. Цього року оператори Контакт-центру обробили майже 120 тисяч дзвінків з показаннями лічильників від клієнтів компанії. Клієнти «Криворіжгазу» також 140 тисяч разів надсилали показання приладів обліку газу за допомогою СМС, більше 12 тисяч раз - за допомогою голосового меню, більше 4 тисяч разів - за допомогою електронної пошти, і більше 17 тисяч раз за допомогою нового сервісу Чат-бот 7104ua в месенджері Viber.

Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, щоб уникнути розбіжностей в нарахуваннях за спожитий природний газ, криворіжцям, необхідно щомісяця, станом на 1 число, знімати показання приладів обліку і передавати протягом наступних п'яти днів дані в АТ «Криворіжгаз». Такі заходи дозволять користувачам блакитного палива бути впевненими, що вони платять за той обсяг газу, який фактично використали. Саме тому найпопулярнішою функцією «Особистого кабінету» протягом цих років залишається саме передача показань приладів обліку.

При цьому АТ «Криворіжгаз» має право контролювати правильність переданих показань споживачем. Для цього, не рідше одного разу на півроку, показання приладів обліку фіксуються контролерами компанії і підтверджуються підписом споживача.

Відмова споживача в допуску контролера до лічильника для зняття показань вважається порушенням. У такому випадку розрахунок оплати за газ проводиться до граничних норм, а показання лічильника не враховуються до моменту допуску контролера до приладу обліку.