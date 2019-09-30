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    Україна зможе укласти угоду з ЄС про відкрите небо в разі наявності політичної волі ЄС, - Криклій

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    Міністр інфраструктури Владислав Криклій&nbsp; - Україна зможе укласти угоду з ЄС про відкрите небо в разі наявності політичної волі ЄС, - Криклій
    Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

    За словами міністра інфраструктури, номінально неможливість підписати зазначену угоду пов'язана з виходом Великої Британії з ЄС, однак навіть зараз є механізми для її підписання

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляє, що Україна зможе укласти угоду з Європейським Союзом про відкрите небо в разі наявності політичної волі ЄС.

    Про це Криклій сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «Потрібно говорити з Європою. І ми це питання будемо ставити одним із пріоритетних, коли будуть відповідні зустрічі на найвищому рівні. Якщо буде з їхнього боку політична воля, то ми можемо цю угоду нарешті укласти», - сказав він.

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    За його словами, номінально неможливість підписати зазначену угоду пов'язана з виходом Великої Британії з ЄС, однак навіть зараз є механізми для її підписання.

    Як повідомлялось, Криклій оцінює обсяг коштів, необхідних для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу, в понад два річні державні бюджети.

    Крім того, керівник Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що скасовувати залізничне сполучення з Росією не будуть.

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