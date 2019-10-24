Україна змушена платити Росії за борги Коломойського



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Фото: Обозреватель

Справа «Укртатнафти» тягнеться ще з 2008 року

Верховний суд Росії зобов'язав Україну виплатити $112 млн та відсотки російській нафтовій компанії «Татнефть» у справі «Укртатнафти». Остання належить олігарху Ігорю Коломойському.

Там відхилили касаційну скаргу України, у якій вона оскаржувала рішення Арбітражного суду Ставропольського краю (винесено в березні 2019 року), і постанову Арбітражного суду Північно-Кавказького округу (від 21 червня) у тій же справі. Про це повідомляє «Інтерфакс».

У скарзі Київ вказував на порушення судами норм матеріального та процесуального права. «Тим часом Верховний суд дійшлов висновку, що підстав для перегляду вищезазначених рішень немає», – йдеться в публікації.

Справа «Укртатнафти» тягнеться ще з 2008 року. Російська «Татнафта» вимагала через суди захисту своїх інвестицій, які, на думку її керівництва, вона втратила в Україні.

«Розгляд стосується компанії «Укртатнафта», створеної відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ», – уточнює агентство.

Кременчуцький НПЗ – один з найбільших нафтозаводів в Україні. Він виробляє близько 50% українського бензину.

Раніше майже 55,6% акцій «Укртатнафти» належало структурам, що близькі до «Татнафти», Мінземмайна Татарстану і безпосередньо «Татнафти». Однак в результаті судових розглядів в Україні частка татарстанських акціонерів в НПЗ була практично обнулена, а у підприємства з'явилися нові акціонери, близькі до групи «Приват» українських олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Спочатку загальна сума претензій «Татнафти» за втрату акцій і контролю над Кременчуцьким НПЗ перевищувала $2,4 млрд. З часом цифра знизилася до $112 млн.

До слова, після успіху ПриватБанку в Апеляційному суді, підтвердженого рішенням від 15 жовтня 2019 року, що ПриватБанк може продовжити розгляд справи проти його колишніх власників в англійському суді, пан Ігор Коломойський, пан Генадій Боголюбов та інші відповідачі були зобов’язані сплатити Банку 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада 2019 року.