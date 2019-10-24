  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна змушена платити Росії за борги Коломойського

    • Розсилка
    Україна змушена платити Росії за борги Коломойського
    Фото: Обозреватель

    Справа «Укртатнафти» тягнеться ще з 2008 року

    Верховний суд Росії зобов'язав Україну виплатити $112 млн та відсотки російській нафтовій компанії «Татнефть» у справі «Укртатнафти». Остання належить олігарху Ігорю Коломойському.

    Там відхилили касаційну скаргу України, у якій вона оскаржувала рішення Арбітражного суду Ставропольського краю (винесено в березні 2019 року), і постанову Арбітражного суду Північно-Кавказького округу (від 21 червня) у тій же справі. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    У скарзі Київ вказував на порушення судами норм матеріального та процесуального права. «Тим часом Верховний суд дійшлов висновку, що підстав для перегляду вищезазначених рішень немає», – йдеться в публікації.

    Справа «Укртатнафти» тягнеться ще з 2008 року. Російська «Татнафта» вимагала через суди захисту своїх інвестицій, які, на думку її керівництва, вона втратила в Україні.

    «Розгляд стосується компанії «Укртатнафта», створеної відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ», – уточнює агентство.

    Кременчуцький НПЗ – один з найбільших нафтозаводів в Україні. Він виробляє близько 50% українського бензину.

    Раніше майже 55,6% акцій «Укртатнафти» належало структурам, що близькі до «Татнафти», Мінземмайна Татарстану і безпосередньо «Татнафти». Однак в результаті судових розглядів в Україні частка татарстанських акціонерів в НПЗ була практично обнулена, а у підприємства з'явилися нові акціонери, близькі до групи «Приват» українських олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

    Спочатку загальна сума претензій «Татнафти» за втрату акцій і контролю над Кременчуцьким НПЗ перевищувала $2,4 млрд. З часом цифра знизилася до $112 млн.

    До слова, після успіху ПриватБанку в Апеляційному суді, підтвердженого рішенням від 15 жовтня 2019 року, що ПриватБанк може продовжити розгляд справи проти його колишніх власників в англійському суді, пан Ігор Коломойський, пан Генадій Боголюбов та інші відповідачі були зобов’язані сплатити Банку 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада 2019 року. 

     

    нафта Росія Ігор Коломойський суд гроші олігархи Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ