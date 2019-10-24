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    Засуджених у «справі українських диверсантів» етапували з московського СІЗО

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    Володимир Дудка (л) та Олексій Бессарабов на суді в Севастополі - Засуджених у «справі українських диверсантів» етапували з московського СІЗО
    Володимир Дудка (л) та Олексій Бессарабов на суді в Севастополі

    Імовірно, Володимира Дудку та Олексія Бессарабова знову везуть до Сімферопольського СІЗО

    Засуджених російським судом у так званій «справі українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО «Матроська тиша» в Москві в невідомому напрямку.

    Про це йдеться у відповіді адміністрації СІЗО на адресований Бессарабову лист проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

    «Адміністрація СІЗО-1 ФСВП Росії сповіщає вас, що лист... не може бути вручений, оскільки арештант відбув до іншої установи», – йдеться у відповіді на лист.

    Син Володимира Дудки Ілля Каверников також розповів, що в московському СІЗО відмовилися прийняти ліки для його батька. Він припустив, що Дудку і Бессарабова етапували назад до анексованого Росією Криму.

    «У СІЗО не прийняли ліки для тата, сказавши, що такий засуджений у них не перебуває. Крім того, мені прийшли аналогічні відповіді на мої листи. Імовірно, їх знову везуть до Сімферопольського СІЗО», – розповів Каверников.

    Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

    9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

    Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф.

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