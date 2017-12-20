Україна зробила заяву про недоліки Радбезу ООН

Українська делегація попередила: без реформування Радбезу авторитет ООН погіршиться

Реформування Ради Безпеки ООН є дуже нагальним і потребує, передусім, зміни процедури щодо застосування права вето. На цьому наголошується в заяві делегації України на міжурядових переговорах щодо реформування ООН, текст якої Укрінформ отримав у своє розпорядження. «Під час переговорів особливу увагу слід приділити таким питанням, як право



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Радбез ООН потребує термінового реформування

Українська делегація попередила: без реформування Радбезу авторитет ООН погіршиться

Реформування Ради Безпеки ООН є дуже нагальним і потребує, передусім, зміни процедури щодо застосування права вето.

На цьому наголошується в заяві делегації України на міжурядових переговорах щодо реформування ООН, текст якої Укрінформ отримав у своє розпорядження.

«Під час переговорів особливу увагу слід приділити таким питанням, як право вето та робочі методи Ради Безпеки», - підкреслили в українській місії під час засідання в Нью-Йорку.

При цьому наголошується, що під час членства в РБ ООН протягом останніх двох років Україна, як і всі члени Ради, стали свідками наявності «інституційних недоліків» Радбезу. «Як країна, що зазнала нападу з боку свого сусіда, ми також відчуваємо безпосередні наслідки внутрішніх недоліків Ради», - наголосив представник України.

Отже, право вето означає, «що лише одна делегація може зробити Раду повністю паралізованою у ситуаціях, коли дії Радбезу є надзвичайно необхідними». Як підкреслили в українській делегації, останніми роками існує надто багато випадків подібних зловживань правом вето.

Крім того, українська сторона звернула увагу на інші виклики, що стоять перед реформою Радбезу. Один з них – це безрезультатні заяви й пропозиції та переговори заради переговорів. «Проста істина полягає в тому, що при подібному ставленні ми ніколи не підійдемо навіть до переговорів щодо тексту, тому що завжди буде якась деталізація або аспект, або процедурна проблема, яка потребує уточнення та узгодження», - підкреслив представник України.

У цьому зв'язку українська делегація наголосила на необхідності не затягувати з реформами, висловивши сподівання на результат вже нинішнього року. «Неможливість досягти будь-якого прогресу на цьому шляху призведе до подальшого погіршення авторитету та актуальності Ради Безпеки, і, як наслідок, всієї Організації»,- заявили в Постійному представництві України при ООН.