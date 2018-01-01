У США сумніваються, що РФ позбавлять права вето в ООН щодо миротворців на Донбасі

Волкер зізнався, що взагалі не розглядає варіант позбавлення Росії права вето в ООН

Спецпредставник Сполучених Штатів Америки Курт Волкер сумнівається, що Росію можуть позбавити права вето в Організації Об’єднаних Націй в питанні введення миротворців на Донбас. Про це він заявив в інтерв’ю в програмі «Завтра» на телеканалі 112.ua. «Коли йдеться про ООН, звісно, Росія має право вето. Я не думаю, що



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Рада Безпеки ООН

Волкер зізнався, що взагалі не розглядає варіант позбавлення Росії права вето в ООН

Спецпредставник Сполучених Штатів Америки Курт Волкер сумнівається, що Росію можуть позбавити права вето в Організації Об’єднаних Націй в питанні введення миротворців на Донбас.

Про це він заявив в інтерв’ю в програмі «Завтра» на телеканалі 112.ua.

«Коли йдеться про ООН, звісно, Росія має право вето. Я не думаю, що хтось намагатиметься це змінити», – сказав він.

Волкер зізнався, що взагалі не розглядає такий варіант, оскільки «дуже важливо комунікувати з Росією напряму».

«Вона відіграє ключову роль у цьому конфлікті. І якщо ми хочемо його вирішити - потрібно працювати з Росією. Вона повинна погодитися припинити конфлікт. Тож діалог дуже важливий», – переконаний спецпредставник США.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін пропонував позбавити Росію права вето в питанні введення миротворців ООН на Донбас, визнавши її стороною конфлікту на рівні Ради Безпеки (стаття 27 Статуту ООН передбачає, що «сторона, яка бере участь у спорі, повинна утриматися від голосування» – ред.).

Нагадаємо, Волкер також заявив, що США почали підготовку до надання Україні протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

Також Волкер вважає, що про відшкодування Росією збитків, яких вона завдала Україні анексією Криму та окупацією Донбасу, доцільно буде говорити після відновлення миру на українських територіях

Представник Держдепу раніше заявляв, що концепція РФ щодо миротворців ООН на Донбасі лише поглибить конфлікт.

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