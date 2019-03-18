Українці можуть повернути частину зарплати – ДФС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ukrinform.ua

Громадяни можуть скористатися правом на податкову знижку

Громадяни можуть повернути частину сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, скориставшись правом на податкову знижку. Таке право передбачене статтею 166 Податкового кодексу України. Про це повідомляє департамент комунікацій ДФС.

У Фіскальній службі надали перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки:

сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення;

частина сплачених відсотків за іпотечним житловим кредитом у порядку, встановленому статтею 175 Кодексу;

сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які відповідають умовам, встановленим пунктом 133.4 Кодексу;

сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;

оплата допоміжних репродуктивних технологій;

оплата державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

сума коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;

сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;