У Києві пропонують роботу із зарплатою у 37 тис. грн: які є вакансії графіка



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Кількість вакансій у базі даних столичної служби зайнятості становить 8,4 тис. одиниць

У лютому цього року столична служба зайнятості пропонувала вакансії із заробітною платою від 5 до майже 38 тисяч гривень.

Такі дані надав Київський міський центр зайнятості.

Зокрема, станом на 1 лютого 2019 року, кількість зареєстрованих безробітних у столичній службі зайнятості склала 8,6 тис. осіб.

Кількість вакансій у базі даних столичної служби зайнятості становить 8,4 тис. одиниць.

Якщо дивитися на структуру вакансій, то за видами економічної діяльності найбільше вакансій службою зайнятості пропонується у сферах: транспорт (14,3%), торгівля та ремонт транспортних засобів (12%), державне управління, оборона та освіта — 10,9%, адміністративне обслуговування (10,1%). Окрім цього, роботодавці пропонують роботу на підприємствах переробної промисловості, охорони здоров'я, будівництва та водопостачання.

За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (18,5%), працівників сфери торгівлі (14,2%), робітників з обслуговування устаткування та машин (13,1%), а також фахівців, професіоналів, технічних службовців та кваліфікованих робітників сільського господарства.

Серед вакансій, поданих роботодавцями до столичної служби зайнятості, найбільший попит спостерігається на прибиральників службових приміщень, водіїв автотранспортних засобів, фахівців, двірників, медичних сестер, охоронців, вантажників, бухгалтерів, продавців-консультантів, слюсарів-сантехніків, кухарів, контролерів-касирів.

Середня заробітна плата у вакансіях станом на 1 лютого становила 7 068 грн.





Зокрема, робітники з обслуговування, експлуатації устаткування отримували 8 586 грн, для законодавців, службовців та керівників пропонувалася зарплата у розмірі 8 189 грн, робітники з інструментом отримували 7 821 грн, а робітники сільського господарства — 7 151 грн, професіонали — 6 924 грн, технічні службовці — 6 862 грн, фахівці — 6157 грн.

Водночас, у службі зайнятості є вакансії з високим рівнем заробітної плати. Так, головний консультант може отримувати понад 37 тис. грн, директор департаменту — понад 31 тисячу грн, програміст — понад 28 тис. грн, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку — 20 тис. грн.

Також високі зарплати пропонують працівникам робітничих професій, таких як: сталевар електропечі — 17 тис. грн, оператор пульта керування устаткування залізобетонного виробництва та налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції — понад 16 тис. грн.

У центрі зайнятості наголосили, що найбільший дефіцит кадрів спостерігається на професії: двірник, прибиральник службових приміщень, водій автотранспортних засобів, вантажник, сестра медична, лікар (різних спеціалізацій), продавець продовольчих товарів, слюсар-сантехнік, контролер-касир, кухар, помічник вихователя, продавець-консультант, водій трамвая.

Джерело: Укрінформ