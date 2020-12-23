Українці незадоволені роботою Зеленського, але відставки не хочуть – опитування

Володимир Зеленський неодноразово натякав, що буде висувати свою кандидатуру на другий строк

Роботою Володимира Зеленського незадоволені більшість українців

Діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 32% українців, але більшість з опитаних (65% респондентів) - незадоволені. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Ідею відставки президента та призначення дострокових виборів глави держави не підтримують 58% респондентів, а 39% –скоріше підтримують.

Скріншот: ratinggroup.ua

З іншого боку, ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори скоріше підтримують 58%, а скоріше не підтримують 39%. Ініціативу відставки Уряду підтримують 60% опитаних, не підтримують – 35%.

Роботою голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 30%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити – 19%.

Діяльністю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 16%, не задоволені – 65%, не змогли оцінити – 18%.

Скріншот: ratinggroup.ua

Роботою уряду та парламенту громадяни задоволені найменше – майже 80% дали негативні оцінки, і лише близько 12% – позитивні.

Опитування проводила соціальна група «Рейтинг» 16-20 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка становить не більше 2,2%.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, але рівень його підтримки продовжує поступово знижуватись.

У травні 2020 року президент Зеленський на прес-конференції до річниці своєї інавгурації вперше допустив можливість висунення на другий президентський термін.