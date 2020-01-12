В Офісі президента досі не відповіли на петицію щодо захисту християнських цінностей



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Відповідь президента мала бути ще 4 січня, але її досі не оприлюднено

Адресована президентові України електронна петиція щодо захисту християнських цінностей набрала необхідну кількість голосів для розгляду, але до цього часу відсутня офіційна відповідь на неї

Про це повідомили у Релігійно-інформаційній службі України.

Основні вимоги висвітлені в петиції:

1. Забезпечити виконання Конституції в частині захисту сім’ї та сімейних цінностей.

2. Зберегти непорушними норми чинної Конституції України (ст. 51) та Сімейного кодексу України (СКУ, ст. 21), які визначають шлюб як сімейний союз жінки та чоловіка й обумовлюють, що «усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі» (СКУ, ст. 211 ч. 3).

3. Не використовувати поняття «ґендер», «сексуальна орієнтація», «ґендерна ідентичність» у Конституції України та жодних інших законодавчих формулюваннях. Не ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію.

4. Скасувати запроваджену Стратегію упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір-2021», що нехтує правом батьків на виховання власних дітей згідно з їхніми світоглядними переконаннями та впливати на освітній процес. Ці фундаментальні права закріплені в низці міжнародних договорів, ратифікованих Україною, зокрема п. 4 ст. 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р., п. 3 ст. 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., п. 2 ст. 3, 5, п. 2 ст. 14 та п. 1(с) ст. 29 Конвенції ООН про права дитини 1989 р.

«Таким чином, ми, передусім, і як громадяни України, і як батьки, вимагаємо забезпечення нашого права виховувати власних дітей згідно з нашими уявленнями про шлюб, сім’ю, родину та не нав’язувати антинаукових і аморальних постулатів гендерної ідеології в освітньому процесі»,- зазначається у зверненні.

5. Припинення проведення антидискримінаційної експертизи навчальної літератури, результати якої на практиці засвідчили зневагу до основоположних цінностей українського народу, таких, як батьки, сім’я, мова, патріотизм тощо.

Петиція набрала потрібні 25 тисяч голосів ще 25 грудня. Згідно з законом, розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

«А це означає, що відповідь президента мала бути ще 4 січня, але її досі не оприлюднено», – наголошується у повідомленні.