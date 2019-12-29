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    Суспільство

    Українці просять Зеленського скасувати Новий рік

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    Українці просять Зеленського скасувати Новий рік

    Відповідна петиція розміщена на сайті президента України.

    Президента України Володимира Зеленського просять відмінити Новий Рік. Відповідна петиція № 22/081696-еп розміщена на сайті Глави держави.

    «Я вже не маю терпіння! Дайте мені більше часу до нього! Будь ласка! Новий Рік не потрібен! Відмініть його взагалі!», – йдеться у тексті петиції.

    Петиція набрала п'ять голосів з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 90 днів.

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    Нагадаємо, стало відомо, скільки пасажирів зустрінуть Новий рік в українських поїздах.

    українці Володимир Зеленський петиція
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