Українці просять Зеленського скасувати Новий рік



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Відповідна петиція розміщена на сайті президента України.

Президента України Володимира Зеленського просять відмінити Новий Рік. Відповідна петиція № 22/081696-еп розміщена на сайті Глави держави.

«Я вже не маю терпіння! Дайте мені більше часу до нього! Будь ласка! Новий Рік не потрібен! Відмініть його взагалі!», – йдеться у тексті петиції.

Петиція набрала п'ять голосів з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 90 днів.

Нагадаємо, стало відомо, скільки пасажирів зустрінуть Новий рік в українських поїздах.